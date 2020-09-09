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В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой обязать Кабинет министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о присвоении русскому языку статуса государственного.

Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком – Кабинет министров, сообщила пресс-служба ОАСК.

Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
ForUm

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