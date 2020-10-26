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В Славянске Донецкой области пройдет второй тур местных выборов с участием бывшего мэра города Нели Штепы, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного аналитическим бюро «Система».

Согласно результатам экзит-пола, в голосовании на должность главы Славянской объединенной территориальной громады (ОТГ) лидирует нынешний глава горсовета Вадим Лях (член партии «Оппозиционный блок») - 34,8%. У Штепы 23,1% голосов поддержки.

Павел Придворов набрал 20,7% голосов, Ольга Алтунина – 17,6%, Андрей Секлецов – 2,6%, Евгений Недосека – 1,2%.

По данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят шесть партий: «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 25,2%, Партия мира и развития - 22,7%, «Оппозиционный блок» - 18,4%, «Слуга народа» - 17,1%, «Наш край» - 7,2%, «Европейская солидарность» - 5,8%.

В рамках экзит-пола опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Штепа возглавляла горсовет Славянска в 2010-2014 годах. После вторжения на Донбасс российских военных она призывала президента РФ Владимира Путина ввести войска в Славянск.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

Судебный процесс продолжается, следующее заседание должно состояться 29 октября.
ForUm

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