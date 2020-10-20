Бывший депутат парламента Виктор Лозинский, приговоренный к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства, сообщает ВВС News Украина.

«Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области», - сообщили ВВС News Украина в местной территориальной избирательной комиссии.

Информацию относительно кандидатов на должности председателей ОТГ не публикуют на сайте ЦИК.

Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

Кандидат от «Слуги народа» в этой ОТГ Сергей Балицкий заявлял в полицию об угрозах со стороны Лозинского. Он утверждал, что от него якобы требовали снять свою кандидатуру.

В ответ Лозинский обнародовал интервью, в котором назвал семью Балицкого «земельными обжорами».

«Плохому танцору всегда что-то мешает», - ответил он Балицкому.

Сам Лозинский назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

Всего на пост главы ОТГ баллотируются шесть кандидатов.

Сейчас Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району.

В 2007 году Лозинский, который был влиятельным аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.

16 июня 2009 вблизи пгт Голованевск произошло убийство, когда после инцидента компании в составе Виктора Лозинского, прокурора и начальника милиции района и егеря погиб селянин Валерий Олийнык.

Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона.

Это произошло незадолго до президентских выборов, и сначала тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко стала на защиту соратника, но в июле потребовала от него сложить мандат.

Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, и его объявили в розыск.

Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, селянина убили из дробовика, который обычно используют на охоте.

В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал.

Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы).

В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет.

В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет.

После четырех лет за решеткой в ​​июне 2014-го Лозинский вышел на свободу «по состоянию здоровья».

В дело вмешался руководитель правительства и генпрокурор, после чего прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму.

Уже в 2016 Лозинскому перечислили срок заключения по «закону Савченко», согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.

В мае 2019 Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как настаивает Лозинский, подтвердил Верховный Суд.