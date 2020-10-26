В день местных выборов, 25 октября, в полицию поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, сообщило Министерство внутренних дел Украины.

«Зафиксировано 1800 нарушений ведения агитации, нарушение тайны голосования - 274, подкуп избирателей – 209, незаконное уничтожение избирательной документации – 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей – 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) – 102», - заявили в МВД.

Полицейские составили 324 протокола о совершении административных правонарушений.

По 159 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах 25 октября составила 36,88%.