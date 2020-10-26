В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 308 человек. 15 больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 308 человек. 15 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 699 киевлян. На сегодня в столице уже 34 362 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

В больницы столицы попали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 83, в Деснянском – 44 и в Днепровском районе – 43 случая. Сегодня в столичных больницах лечатся 1856 больных коронавирус. Из них 31 ребенок. 463 пациентов - в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных, - сообщил мэр. - Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности!» - призвал Кличко.

В Украине по состоянию на 26 октября лабораторно подтверждено 348 924 случая COVID-19, за последние сутки - 5426.