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Во Франции за последние 24 часа было выявлено более 52 тысяч новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество инфицированных людей возросло до 1 138 507 с начала пандемии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Количество ежедневных инфекций составило 52 010 и выросло на 6588 случаев по сравнению с субботой.

За сутки зафиксировано 116 новых смертей, что на 22 меньше, чем накануне. Всего за время эпидемии умерли по меньшей мере 34 645 инфицированных.

Уровень положительных тестов продолжает расти до 17% против 16% накануне и лишь 4,5% в начале сентября.

Министерство здравоохранения в воскресенье не предоставило данных о количестве новых  пациентов в больницах.

За последние три дня Франция зарегистрировала более 139 тыс. новых случаев, что превышает 132 тыс. случаев, зарегистрированных во время двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.

Напомним, французские власти ввели ночной комендантский час в 54 департаментах страны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
ForUm

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