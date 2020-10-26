За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима тишины. Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет, говорится в сводке ООС.

Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.