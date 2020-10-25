Стали известны результаты экзит-пола на выборах городского головы Харькова. Об этом говорится в результатах экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера и каналом «Украина 24», передает УНИАН.

Согласно данным, лидирует действующий мэр Харькова - Геннадий Кернес. За него проголосовали 57,9% избирателей. На втором месте представитель «Оппозиційної платформи - За життя» Олександр Фельдман (12,12%). Замыкает тройку лидеров Алексей Кучер («Слуга народа»), за которого отдали голоса 11,98% опрошенных.

Четвертое место занимает кандидат от «Европейской солидарности» Олег Абрамичев (6,23%). На пятой строчке - Игорь Черняк (Блок Светличной - Разом!), за которого проголосовали 4,51% опрошенных.

Выборы в Харьковский горсовет

Блок Кернеса - Успешный Харьков - 39,52%

Оппозиционная платформа - За життя - 16,9%

Слуга народа - 12,39%

Европейская солидарность - 9,17%

Партия Шария - 6,41%

Блок Светличной - Разом! - 5,42%

Голос - 2,12%

Наш край - 1,66%

ВО Батькивщина - 1,45%

Демокритчна сокира - 1,13%

Экзит-пол проведен в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала «Украина 24».

Предельная погрешность не превышает 1,9% с доверительной вероятностью 95%.

Напомним, в Украине сегодня прошли местные выборы.