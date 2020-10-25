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Местные выборы являются одними из самых сложных в истории Украины из-за ряда обстоятельств. Об этом заявил глава Центризбиркома Олег Диденко на брифинге в воскресенье, 25 октября.

По его словам, для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков. При этом процесс усложняется, в частности, тем, что выборы проходят в условиях пандемии.

«В целом это одни из самых сложных выборов или самые сложные в истории Украины, потому что у нас совпало несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов - первые выборы», - сказал Диденко.

Напомним, в Украине сегодня проходят местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.
ForUm

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