также в разделеМир
В Словении объявили эпидемию коронавируса 2
В Варшаве на стадионе развернут госпиталь для больных COVID-19 7
Франция вышлет из страны более 200 потенциальных экстремистов 10
В Праге полиция разогнала антикарантинный митинг 15
Вчера в Беларуси задержали более 240 участников акций протеста 16
ООН: Мир проигрывает пандемии коронавируса 19
Навальный раскритиковал Трампа за молчание по поводу его отравления 47
В мире зафиксировано уже более 40,2 миллиона случаев COVID-19 9
Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха 21
Азербайджан показал захват базы 56
С понедельника в Иране стартует второй раунд переговоров по катастрофе МАУ 9
В Афганистане взорвался автомобиль, наполненный взрывчаткой: 20 человек погибли 12
Генсек ООН заявил, что мир проигрывает пандемии коронавируса 29
Протесты в Минске: перед Партизанским маршем стягивают спецтехнику 28
Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией 38
Задержаны 11 подозреваемых по убийству учителя во Франции 17
Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали 55 человек 10
Армения заявляет о новом наступлении Азербайджана 29

Правительство Италии в воскресенье, 18 октября, усилило ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса на фоне ежедневных рекордов количества заражений.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Corriere della Sera.

Мэрам городов рекомендуют с 9 часов вечера закрывать популярные центральные площади и улицы, где часто образуются скопления людей. Развлекательные заведения, как лотереи и казино, также должны будут закрываться с 9 вечера.

Работа конференц-залов временно запрещается.

По новым правилам, в ресторанах и барах за столом могут размещаться компании с не более 6 человек. Заведения, которые не имеют сидячих мест, должны будут закрываться уже в 18-00.

Старшую школу переводят на дистанционное обучение, но выпускные классы при этом будут по очереди учиться в школе и дистанционно. Школьники других возрастных групп пока продолжат обучение в классах, а университеты могут самостоятельно принимать решения о полностью дистанционном обучении или ротацию обучения в классах, в зависимости от профильных особенностей.

Спортзалам дают одну неделю для адаптации к более жестким карантинных требованиям. Если они не могут их выполнять, таким заведениям придется временно прекратить работу.

Ограничивают также практику командных видов спорта: тренироваться на специальных площадках будет разрешено, но в одиночку.

Компаниям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу.

Сохраняется требование «масочного режима» в общественных местах и ​​в общественных местах.

Премьер Джузеппе Конте в своем телеобращении призвал людей к максимальной осторожности, отмечая, что ситуация становится опасной.

14 октября Италия впервые пересекла максимальный показатель прироста больных с «первой волны» эпидемии - около 7000 заражений. После этого ежедневно регистрировали новые рекорды. 18 октября в стране зарегистрировали 11 705 новых случаев коронавируса и 69 смертей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги