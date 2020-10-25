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По состоянию на 25 октября в Украине заняты 61,1% больничных коек для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью. Хуже ситуация выглядит в Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, во всех областях, кроме Херсонской и Тернопольской, загруженность коек выше 50%. Самая плохая ситуация с загруженностью больниц в Запорожской (77,3%), Луганской (75%) и Одесской (74,6%) областях.

Кроме того, в Украине нет ни одной области, готовой к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем по стране этот показатель составляет 216,5 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Сумской и Хмельницкой областях.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 6088 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Харьковской, Хмельницкой, Житомирской и Львовской областях.
ForUm

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