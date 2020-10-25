также в разделеОбщество
Из-за COVID-19 Крым оказался на пороге гуманитарной катастрофы 5
В Украине больничные койки заняты на 61,1% 15
Минздрав: От коронавируса умерли более 140 украинских медиков 26
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев 28
ВОЗ дала рекомендации, как защититься от коронавируса на избирательном участке 10
ООН привлекла 500 млн долларов помощи пострадавшим из-за конфликта на Донбассе 17
Автокефалию ПЦУ признала еще одна церковь 27
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на ряде станций 11
ГСЧС перешла на усиленный режим накануне местных выборов 10
Счастье попробуют открыть 10 ноября одновременно 19
В Украине зафиксировали 7014 новых случаев COVID-19 25
Боевики дважды нарушили «тишину» на Донбассе 12
23 октября. Картина дня 42
СБУ просит сообщать ей о нарушениях на выборах 10
Синоптики дали прогноз на ноябрь 32
Резников: Украина ожидает возвращения первых десяти человек из списка на обмен 31
Prozorro опровергает попытку рейдерского захвата 18
Катастрофа АН-26 под Чугуевом: Начальника ХНУВС им. Кожедуба отстранили 27

В воскресенье утром, 25 октября, на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области образовалась очередь из двух сотен автомобилей. Более 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Лужанка".

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Так, по состоянию на 6:00 в пункте пропуска "Лужанка" наблюдается очередь из 220 транспортных средств.

Напомним, Венгрия открыла пункт пропуска на границе с Украиной.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги