В воскресенье утром, 25 октября, на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области образовалась очередь из двух сотен автомобилей. Более 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Лужанка".

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Так, по состоянию на 6:00 в пункте пропуска "Лужанка" наблюдается очередь из 220 транспортных средств.

Напомним, Венгрия открыла пункт пропуска на границе с Украиной.