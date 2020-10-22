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22 октября с 8:00 по киевскому времени будет возобновлено автомобильное и пешеходное сообщение в пункте пропуска «Косино - Барабаш», сообщили ForUm’у  в пресс-службе ГПСУ.

О возобновлении работы пропускных операций в пункте пропуска «Барабаш» украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Косино - Барабаш» будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии. Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Напомним, украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска «Косино».
ForUm

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