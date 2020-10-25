Советник вице-президента США Марк Шорт заразися коронавирусом. Это повышает перспективу очередной вспышки заболевания в Белом доме.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, у самого вице-президента США Майкла Пенса тест на COVID-19 отрицательный и он будет продолжать агитацию за президента Дональда Трампа. Отмечается, что он входит в "основной персонал" в соответствии с руководящими принципами Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Также известно, что один из ближайших политических советников Пенса, Марти Обст, заразился коронавирусом.