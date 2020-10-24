Ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы из Херсона в Польшу по двум направлениям. Рейсы планируются на март 2021 года.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

По словам директора аэропорта Херсон Виталия Кучерука, планируется запуск рейсов в Краков и Катовице. Билеты на рейсы уже можно забронировать.

Рейсы в Краков будут осуществляться с 30 марта дважды в неделю - по вторникам и субботам.

В Катовице из Херсона можно будет улететь начиная с 28 марта. Перелеты по этому маршруту планируются по средам и воскресеньям.