В Украине начала работу популярная немецкая транспортная компания Flixbus, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus в Украине! Мы первая страна за пределами ЕС, после США, где они начали работу», - написал он в Facebook.

Министр сообщил, что билеты стоимостью от 5 евро уже можно приобрести онлайн.

Как сообщает Центр транспортных стратегий, на презентации перевозчика было объявлено о начале рейсов в 2019 году из Киева, Львова, Днипра, Харькова, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя. Билеты можно приобрести через сайт или мобильное приложение. В приложении будет еще и функция отслеживания автобуса. Билеты распечатывать не нужно, водитель сканировать QR-код. В автобусах будут доступны Wi-Fi и FLIX-развлечения, туалет, розетки и комфортные сиденья с минимум 76 см расстоянием между друг другом.

Гендиректор Flixbus в Польше и Украине Михаил Леман сообщил, что до 13 июня билеты по направлению Киев-Кельн, Киев-Росток, Киев-Карлсруэ, Киев-Штутгарт, Киев-Вена можно будет приобрести стоимостью от 5 до 15 евро.

Автобусы компании Flixbus функционируют в 29 странах Европы и в США, ежедневно выполняется около 350 тысяч рейсов.