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Крупнейший европейский автобусный перевозчик FlixBus назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной ливрее компании. Это направление Одесса-Пльзень (Чехия), сообщил на пресс-конференции в Киеве генеральный директор компании в Польше и Украине Михал Леман, передает ЦТС.

Партнером FlixBus стала компания Regabus, которая работает на рынке с 1994 года и специализируется на перевозках между Украиной и Чехией.

По маршруту следования автобус будет проезжать такие города как Тернополь, Львов, Краков и Прага. Первый выезд состоится уже 11 декабря. Продажа билетов стартует сегодня, 4 декабря. В период распродажи цена билетов на маршруте Одесса-Пльзень составит от 99 грн.

Перевозки будут осуществляться тремя брендированными автобусами Setra 2014-2015 годов выпуска.

Перевозки в автобусах в фирменной зеленой ливрее и с соответствующим брендированием FlixBus означают,  что согласно политике компании, автобусы должны соответствовать всем стандартам европейского FlixBus.
ForUm

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