Укрзализныця откроет продажу билетов на поезда и посадку пассажиров на ряде станций с понедельника, 26 октября. В частности, в Хмельницком, Ивано-Франковске и Тернополе, которые сейчас в красной зоне.
Об этом говорится на сайте компании.
Такое решение было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС.
Продажу билетов из железнодорожных станциях Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы откроют на ряд поездов.
19 октября Укрзализныця прекратила продавать билеты из этих станций, позволив только высадку пассажиров. Однако сейчас ограничения отменили. В то же время, согласно обновленному разделения Украины на карантинные зоны, в красной сейчас Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Смела и Дубно.
Напомним, СБУ сообщила об очередной многомиллионной схеме на Укрзализныце.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время