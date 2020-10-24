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Укрзализныця откроет продажу билетов на поезда и посадку пассажиров на ряде станций с понедельника, 26 октября. В частности, в Хмельницком, Ивано-Франковске и Тернополе, которые сейчас в красной зоне.

Об этом говорится на сайте компании.

Такое решение было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС.

Продажу билетов из железнодорожных станциях Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы откроют на ряд поездов.

19 октября Укрзализныця прекратила продавать билеты из этих станций, позволив только высадку пассажиров. Однако сейчас ограничения отменили. В то же время, согласно обновленному разделения Украины на карантинные зоны, в красной сейчас Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Смела и Дубно.

Напомним, СБУ сообщила об очередной многомиллионной схеме на Укрзализныце.
ForUm

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