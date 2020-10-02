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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц АО «Укрзализныця» на закупке некачественных элементов для путей.

По данным пресс-центра ведомства, в 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц АО «Укрзализныця» организовали противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО «Днепропетровский стрелочный завод». Дельцы успели поставить продукции почти на 15 млн гривен. Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

СБУ инициировала ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили, что государственному стратегическому обществу нанесен ущерб в размере 11,8 миллиона гривен.

Для локализации потенциальных негативных последствий почти на треть некачественной продукции судом наложен арест.

Сотрудники спецслужбы также установили, что в течение 2020 года, пока продолжались экспертизы, чиновники Укрзализныци пытались снова закупить некачественную продукцию. Благодаря информированию СБУ руководством АО «Укрзализныця» противоправный механизм был заблокирован.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в Киеве и Днипре правоохранители провели ряд обысков.

Сейчас причастным к противоправной деятельности фигурантам, в том числе бывшему заместителю одного из департаментов Укрзализныци и двум руководителям коммерческих структур прокурорами Офиса генпрокурора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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