Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) завершило в пятницу, 23 октября, секретные военные учения на территории Германии. Военные готовились к мобилизации сил в случае военной угрозы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Stars and Stripes.

По словам, директора по учениям и оценке EUCOM генерал-майора Джона Бойда, учения Austere Challenge 2021 проходили на протяжении недели. В них были задействованы 4400 военных из США и НАТО.

"Они (учения - ред.) имеют широкую направленность. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над бесчисленным множеством проблем", - сказал Бойд.

В Европейском командовании США отметили, что отрабатывалось объединение союзных держав на земле, море, воздухе, кибер и космическом пространствах в случае конфликта.

"Обучение проходит в период повсеместной обеспокоенности военных в связи с угрозой со стороны России", - сообщило издание.