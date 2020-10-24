Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил тестирования закупленной в России зенитно-ракетной системы С-400.

Об этом он заявил в Стамбуле в пятницу, 23 октября, передает Deutsche Welle.

«Это действительно так. Тесты были проведены, и будут новые», - сказал Эрдоган.

Кроме этого, он добавил, что «Турция не будет спрашивать разрешения у США».

Напомним, 16 октября турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны. НАТО выразило обеспокоенность по этому поводу. Там отметили, что «эта система может быть угрозой для воздушных судов союзников и может негативно повлиять на отношения между партнерами по альянсу».