Российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.
Сообщается, что боевики применяли стрелковое оружие возле поселков Шумы и Катериновки. Возле второго населенного пункта оккупанты также использовали подствольный гранатомет.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие выстрелов не было.
С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Напомим, на Донбассе разминировали уже 35 тысяч гектаров территории.
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