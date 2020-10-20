В ходе разминирования территорий Донецкой и Луганской областей очистили 35 тысяч гектаров территории и изъяли свыше 450 тысяч мин и взрывоопасных устройств.

Как передает Укринформ, об этом во время панельной дискуссии в ходе V Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«На территории двух областей были очищены 35 тысяч гектаров территории и изъяты свыше 450 тысяч мин и взрывоопасных устройств», - проинформировал Наев.

В общей сложности же, по его словам, Украина за годы войны стала одной из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными предметами стран мира. «По предварительной оценке, площадь таких районов составляет около 7 тысяч кв. км на подконтрольной правительству Украины территории и ориентировочно в два раза больше на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - сказал командующий.

По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности Объединенных сил является сохранение жизни граждан Украины, и это требует создания соответствующих условий и усиления гуманитарной помощи наиболее незащищенным слоям населения.

Наев сообщил, что совместно с государственными органами власти за время проведения ООС были восстановлены 1705 жилых домов, 1754 км дорожной инфраструктуры, в более чем 300 населенных пунктах восстановлены сети газо-, водо- и теплоснабжения. Подразделениями гражданско-военного сотрудничества объединенных сил предоставлена помощь уязвимым слоям населения в районе проведения ООС в свыше 130 населенных пунктах.

При этом он отметил, что на Донбассе за первые четыре года оккупации и военных действий разрушены 20 тысяч жилых домов и объектов промышленной инфраструктуры, погибли и были ранены около 10 тысяч жителей.

«До начала ООС (до апреля 2018 года) количество жертв гражданского населения Донецкой и Луганской областей составляло около 10 тысяч человек, из них свыше 3 тысяч погибших. Были разрушены около 20 тысяч жилых домов, тысячи объектов социальной, промышленной, энергетической, транспортной инфраструктуры областей и частного сектора. Был нанесен ущерб в десятки миллиардов гривен», - подчеркнул Наев.

По информации Наева, с 2019 года Объединенными силами организована работа мобильных военно-медицинских бригад, которые оказывают медицинскую помощь населению, проживающему в населенных пунктах на линии столкновения. На протяжении 2019-2020 гг. была оказана медицинская помощь более чем тысяче человек.

Кроме того, командующий Объединенными силами положил начало стратегической инициативе «Допомога Схід». «Объемы предоставленной помощи медицинским учреждениям и населению на сегодняшний день превысили показатель в 19 млн грн. Свыше 70 тонн специализированного медицинского оборудования были переданы в 33 медучреждения на линии столкновения», - сообщил Наев.

По его словам, с начала текущего года количество погибших и раненых среди гражданского населения уменьшилось в разы, есть отдельные случаи, связанные с подрывом на опасных взрывных устройствах.

По словам Наева, Объединенные силы создали и продолжают наращивать предпосылки для подготовки проекта Национальной стратегии по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах на период до 2030 года, который подготовлен Генштабом ВСУ и в настоящее время находится на согласовании в правительстве.