Служба безопасности Украины задержала в столице прокурора местной прокуратуры и старшего инспектора Нацполиции за вымогательство взятки, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что старший инспектор по особым поручениям управления оперативной поддержки Нацполиции по предварительному сговору с прокурором одной из местных прокуратур столицы требовали 10 000 долларов США с местного жителя. За эту сумму сообщники обещали мужчине снять арест с его недвижимого имущества.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение полицейским первой части взятки и задержали его при получении оставшейся суммы. В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители изъяли материалы производства о наложении ареста на имущество потерпевшего, деньги, полученные первым «траншем». У прокурора дополнительно выявлено более 2000 долларов, происхождение которых он не смог объяснить.

Сейчас оба фигуранта задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.