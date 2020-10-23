также в разделеСтолица
В недострое возле Софии Киевской демонтируют лишние этажи 13
Кандидат в депутаты Киевсовета скупал голоса избирателей по 1 тысяче гривен 17
Киев продолжает бить антирекорды: 635 новых случаев COVID-19 за сутки 21
Полиция задержала студента, осквернившего памятник Героям Небесной Сотни 17
В Киеве неизвестный осквернил памятник Героям Небесной Сотни 26
Госпродпотребслужба: Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса 250
В Киеве создали штаб для помощи бездомным зимой 28
В Киеве зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки 42
Стало известно, как бесплатно сделать тест на коронавирус 31
В Киеве из окна Александровской больницы выбросилась женщина 41
В Киеве за сутки – 462 новых случая COVID-19 17
В Киеве к отоплению подключили почти половину домов 13
За сутки в Киеве коронавирусом заболели 385 человек 13
В Киеве коронавирусный антирекорд 22
Киев затопило сильным ливнем 143
В Киеве по вине хирурга умер 2-летний ребенок 32
В Киев пришла метеорологическая осень 13
В Киеве агитатору-ветерану нанесли 8 ударов ножом 36

Служба безопасности Украины задержала в столице прокурора местной прокуратуры и старшего инспектора Нацполиции за вымогательство взятки, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что старший инспектор по особым поручениям управления оперативной поддержки Нацполиции по предварительному сговору с прокурором одной из местных прокуратур столицы требовали 10 000 долларов США с местного жителя. За эту сумму сообщники обещали мужчине снять арест с его недвижимого имущества.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение полицейским первой части взятки и задержали его при получении оставшейся суммы. В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители изъяли материалы производства о наложении ареста на имущество потерпевшего, деньги, полученные первым «траншем». У прокурора дополнительно выявлено более 2000 долларов, происхождение которых он не смог объяснить.

Сейчас оба фигуранта задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги