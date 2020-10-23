Правительство США обвинило поддерживаемых государством российских хакеров в атаках на десятки государственных и местных правительственных сетей в течение последних недель.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 октября ФБР и Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RFE/RL.

Агентства заявили, что на сегодня нет никаких признаков того, что хакеры нарушили работу авиации, образовательных, избирательных или правительственных учреждений.

Тем не менее они могли искать доступа, чтобы получить возможности для будущих сбоев и влиять на политику и действия США или делегитимизировать государственные и местные органы власти, говорится в заявлении.

В сообщении не упоминается, кто стал мишенью атак. Сказано, что кампания была направлена ​​против «широкого круга целей США».

Атаки совершили хакеры, известные как Berserk Bear, Energetic Bear, Dragonfly и другие. Они успешно взломали сетевую инфраструктуру и украли данные как минимум из двух серверов.

О хакерских атаках стало менее чем за две недели до выборов 3 ноября.

Накануне спецслужбы США обвинили Иран и Россию в попытке использовать данные избирателей, чтобы посеять хаос перед выборами. Иран и Россия отвергли обвинения.