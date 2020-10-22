Спецслужбы США обвинили Иран и Россию в попытке использовать данные избирателей, чтобы посеять хаос накануне президентских выборов в США 3 ноября, сообщает «Европейская правда».

Такое заявление директор национальной разведки Джон Рэтклифф сделал во время пресс-конференции поздно вечером в среду, пытаясь успокоить американцев.

«Мы подтвердили, что некоторая информация о регистрации избирателей была получена Ираном и, отдельно, Россией», - сказал он.

Рэтклифф добавил, что обе страны «сделали определенные действия, чтобы повлиять на общественное мнение относительно наших выборов».

Рэтклифф не сказал, как Россия использовала информацию. Но он обвинил иранских киберпреступников в том, что за прошедшие сутки они организовали активность, направленную против президента США Дональда Трампа.

«Мы уже видели, как Иран отправляет поддельные электронные письма, предназначенные для запугивания избирателей, разжигание общественных беспорядков и нанесение вреда президенту Трампу», - сказал он.

Кроме электронных писем, сказал Рэтклифф, Иран также несет ответственность за распространение видео, в котором говорится об использовании поддельных бюллетеней некоторыми избирателями.

«Это видео и любые заявления о якобы фальсифицированных бюллетенях не соответствуют действительности», - сказал он.

Рэтклифф заверил, что, несмотря на попытки Ирана и России подорвать доверие избирателей, «наши избирательные системы устойчивы».

Директор ФБР Кристофер Рэй также выступил с заявлением, заверив американцев в том, что ФБР не потерпит попыток иностранного вмешательства в выборы.