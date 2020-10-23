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Президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов напомнил, что Россия забрала украинский полуостров Крым, когда Джо Байден был в должности вице-президента, передает УНИАН.

Трамп сказал, что при нем Украине стали поставлять оружие, тогда как администрация Барака Обамы «продавала ей подушки».

«Именно при нем Россия забрала себе часть Украины», - сказал Трамп. Он отметил, что ввел против России санкции и усилил возможности НАТО.

В свою очередь Байден не согласился с доводами оппонента. В ответ он предположил, что Дональд Трамп не обсуждал с Россией недопустимость вмешательства в американские выборы

На дебатах оба кандидата заявили, что Россия хочет их поражения на выборах. Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России через президента Владимира Путина. Демократ это отрицал и обвинил в ответ Трампа в получении финансирования от России.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избирать президента, вице-президента, Палату представителей, треть Сената, губернаторов 13 штатов и территорий.
ForUm

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