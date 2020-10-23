Джо Байден категорически опроверг обвинения, будто бы он благодаря бизнесу своего сына имел коррупционные связи в Украине, а также Китае и РФ.

С соответствующим заявлением Байден выступил во время заключительных предвыборных дебатов с Трампом в Нэшвилле, передает Укринформ.

«Что касается Украины, мы действительно получили целую тему о том, сделал ли я что-то не так, потому что он (Хантер Байден. - Ред.) входил в совет директоров холдинга Burisma», - сказал бывший вице-президент.

В связи с этим он подчеркнул, что всегда реализовывал политику США: «Не было сделано ничего, что бы не соответствовало этой линии».

Байден также заявил, что «не получал ни пенни» от иностранных правительств. Так кандидат от Демпартии отреагировал на обвинения Трампа, будто он получил $3,5млн от России, а также имел процент от бизнеса его сына, Хантера, в Украине и Китае. Он подчеркнул, что в отличие от действующего главы Белого дома обнародовал все свои налоговые декларации.

В то же время экс-вице-президент отметил, что именно у нынешнего главы Белого дома были проблемы из-за его сомнительной политики в отношении Украины. «Кто и попал в беду, то это именно он (Трамп. - Ред.), пытаясь подкупить украинское правительство, чтобы там сказали что-то негативное обо мне», - подчеркнул Байден.

Он также ответил контраргументом на упрек Трампа в том, что у Хантера были огромные заработки в Китае. «Единственный, кто делал деньги на Китае - этот парень», - указал Байден на Трампа, вспомнив недавние сообщения о личном счете нынешнего президента США в китайском банке.

Байден также обвинил Трампа в том, что тот не противостоял Путину, который продолжает нагло вмешиваться в американские выборы. Демократ упомянул обнародованные недавно сообщения, в которых главе Белого дома докладывали о том, что его личный адвокат Руди Джулиани стал мишенью российской дезинформации.

Читайте также: Байден упрекнул Трампу, что он уступил Москве в вопросе Нагорного Карабаха

«Его приятель Руди Джулиани был использован как «русская пешка», его кормили информацией, которая была неправдой», - заявил Байден.