По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом, заразились более 41,6 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), сообщает УНИАН.

Всего в мире COVID-19 инфицировано 41 640 295 человек, из них выздоровело 28 271 833. Количество умерших возросло до 1 136 495 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 406 718), Индия (7 706 946), Бразилия (5 298 772), Россия (1 453 923), а также Аргентина (1 053 650), Франция (1 041 991) и Испания (1 026 281).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (223 024), Бразилии (155 403) и Индии (116 616).