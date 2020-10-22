Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента четырех украинских государственных банков на уровне «B» со стабильным прогнозом.



Согласно сообщению агентства, Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости (VR) всех четырех банков - «ПриватБанка», «Ощадбанка», «Укрэксимбанка» и «Укргазбанка» - на их текущих уровнях, передает УНИАН.

«По мнению Fitch, склонность украинских властей оказывать поддержку всем четырем банкам остается высокой с учетом их полной государственной собственности (за исключением «Укргазбанка» с 95%), системной значимости (больше для «ПриватБанка» и «Ощада», учитывая их 32% и 19% рыночных долей в депозитах физических лиц, соответственно, на конец августа 2020), рекордной поддержки капитала... Однако возможности властей оказывать поддержку ограничены, особенно в иностранной валюте, о чем свидетельствует уровень рейтинга Украины», - сказано в сообщении.

Что касается рейтинга устойчивости (VR), в Fitch отмечают, что показатели устойчивости всех банков отражают ожидания, что их автономные кредитные профили могут оказаться под давлением экономических последствий пандемии коронавируса.

«Fitch ожидает, что ВВП Украины сократится на 6,5% в 2020 году с последующим восстановлением на 3,8% в 2021 году. Рейтинги устойчивости всех банков по-прежнему отражают их чувствительность к циклической операционной среде в Украине, значительной долларизации кредитования (за исключением «ПриватБанка») и высокой степени привязки к суверенному кредитному профилю за счет существенных вложений банков в суверенные облигации (32-59% активов)», - сказано в сообщении.