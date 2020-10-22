В Бразилии в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер один из добровольцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сведения Национального агентства по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa).

В Anvisa отметили, что в распоряжении агентства имеются данные расследования этого инцидента. По информации регулятора, испытания вакцины продолжатся после смерти добровольца.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Reuters, что испытание было бы приостановлено, если бы умерший доброволец получил вакцину от COVID-19. Но мужчина получал плацебо.

28-летний доброволец из Рио-де-Жанейро умер 15 октября. Причиной стали осложнения из-за COVID-19.

Акции AstraZeneca после публикации сведений о смерти пациента упали на 1,7%.