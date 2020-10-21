В Харькове полиция обнаружила местонахождение человека, который за тяжкие преступления находится в розыске.

По данным пресс-службы облполиции, разыскиваемого 34-летнего мужчину обнаружили накануне около 19:30 на одной из станций метро в Харькове.

Во время проверки по информационной базой Национальной полиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Инициатору розыска сообщили об установлении места нахождения данного лица.

Полиция традиционно не указывает фамилию задержанного.

В то же время, как пишет Укринформ, полиция обнаружила одиозного антимайдановца Игната Кромского по прозвищу «Топаз».

Адвокат Кромского Игорь Нагорный заявил, что накануне вечером Игнат Кромской был «вне закона» задержан на станции метро «Академика Барабашова» в Харькове. Он потребовал адвоката.

«Уже на месте происшествия я уточнил, что полицейские нашли по базе МВД, что Игнат Кромской находится в розыске, хотя там никаких сведений о его задержании и избрании меры пресечения нет. Более того, статьи, указанные в базе МВД по Кромского, как он утверждает, к нему не имеют никакого отношения», - рассказал Нагорный.

После проверки Кромского отпустили.

В января 2018 года Киевский райсуд Харькова назначил Кромскому («Топазу») наказание - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение ряда преступлений весной 2014 года. Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции.

28 сентября 2018 Октябрьский райсуд Харькова освободил его из-под стражи за «законом Савченко».

В марта 2014 Кромской был задержан в рамках уголовного производства по факту штурма здания Харьковской ОГА. Суд назначил ему домашний арест, но он срезал браслет и скрылся. В апреле сотрудники СБУ задержали его в Донецке, а в сентябре суд избрал ему личное обязательство в качестве меры пресечения. В ноябре «Топаз» не явился по вызову в суд. В декабре он снова был задержан при попытке бегства в РФ и арестован.

Игнат Кромськой в ​​феврале 2014 был охранником антимайдана в Мариинском парке в Киеве. В сети размещено его обращение к Путину с просьбой ввести войска в Украину «для защиты граждан».