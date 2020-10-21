В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища», который предусматривает создание мемориального кладбища для захоронения военных и борцов за независимость Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минветеранов.

Проект этого закона был поддержан Кабинетом министров Украины в конце сентября этого года, и отныне находится на рассмотрении Верховной Рады. Министерство по делам ветеранов Украины считает это важным шагом на пути к достойному чествованию памяти погибших защитников Украины и призывает общественность поддержать законопроект.

«Спасибо коллегам из Министерства развития общин и территорий за разработку этого крайне важного законопроекта. Создание Национального военного мемориального кладбища является одним из краеугольных камней политики государства по достойному чествованию памяти своих защитников. Тех, благодаря кому Украина получила и отстаивает свою независимость. Мы прошли очень долгий путь от идеи создания НВМК до законодательного акта и не имеем права медлить. Я надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, потому что впереди еще очень много работы», - сказал заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко.

Национальное военное мемориальное кладбище – это архитектурно-художественный комплекс, размещенный на специально отведенном земельном участке на территории Киевской области, предназначенный для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших или умерших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины заблаговременно направило бюджетный запрос на 2021-2023 годы, в рамках которого запланированы средства на строительство Национального военного мемориального кладбища.