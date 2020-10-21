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С 21 октября по 1 ноября МВД переходит на усиленный вариант несения, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС и ГПСУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполиции. Особое внимание на перемещение всех групп», - заявил Яровой.

«До 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировки подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести подробный инструктаж. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты», - сказал Яровой.

Уже сегодня правоохранители приступили к выполнению заданий. Под охрану уже взяты 1340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2729 полицейских. «Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлено 1436 протоколов о совершении административных правонарушений и начато 475 уголовных производств», - сказал он.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко обратил внимание на то, что полицейские будут контролировать масочный режим на участках.

Командующий НГУ Николай Балан отметил, что уже 23 октября гвардейцы проведут передислокацию к местам несения службы.

В свою очередь, председатель ГосЧС Николай Чечеткин отметил, что служба выполнила все мероприятия, определенные МВД и готова к обеспечению безопасности во время проведения местных выборов.

Руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк отметил, что сейчас осуществлены все меры для того, чтобы граждане к выборам получили все заказанные паспорта. Однако существует договоренность с ЦИК, что в воскресенье граждане смогут проголосовать еще со старыми паспортами.
ForUm

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