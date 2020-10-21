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Украинский боксер Василий Ломаченко нуждается в операции на правом плече, сообщил его менеджер Еґис Климас в комментарии ESPN. По его словам, спортсмен почувствовал боль во втором раунде проигранного поединка против американца Теофимо Лопеса, передает Радио Свобода.

На этом же плечи ему делали операцию в 2018 году.

«Когда он прибыл в Штаты готовиться к поединку, он сказал, что в Украине почувствовал острую боль в правом плече», - сказал Климас.

Он утверждает, что за шесть недель до боя Ломаченко вкололи специальную инъекцию.

«Мы потеряли одну неделю тренировок. Мы потеряли одну неделю спаррингов, потому что врач запретил ему делать много в течение недели после инъекции», - заявил Климас.

Менеджер утверждает, что через несколько недель боль вспыхнула во время спарринг-сессии. Тогда боксеру вкололи новую инъекцию, а его отец и тренер Анатолий Ломаченко хотел отказаться от поединка с Лопесом.

По словам Климаса, Василий Ломаченко отверг эту идею и дал понять, что в противном случае завершит карьеру.

Менеджер подчеркнул, что его спортсмен хочет провести реванш с Лопесом. Сам американец ранее выступал против реванша.

В ночь на 18 октября Ломаченко решением судей проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 килограмма). Это было второе поражение в профессиональной карьере украинца.

Ломаченко критикуют в Украине из-за его политической позиции. В мае он вместе с украинским боксером Александром Усиком и митрополитом УПЦ (МП) Онуфрием снялся в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», снятом российским мужским монастырем в селе Корсунь в Орловской области (Корсуньская Князь-Владимирская мужская пустынь) и Киево-Печерской лаврой.

В фильме Ломаченко рассказывает, что у него много друзей в России, и он не может с ними прекратить общаться. Украинский боксер размышляет: «Сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной... Это не укладывается в моей голове. По сути мы являемся одним народом».
ForUm

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