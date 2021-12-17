также в разделеСпорт
Украинка выиграла «золото» чемпионата мира по тяжелой атлетике 33
Какого хрена? Владимир Кличко возмутился выходом Ломаченко на ринг без флага Украины 79
Плей-офф ЧМ-2022: Украина сыграет с Шотландией 26
Федерация хоккея сняла «Донбасс» и «Краматорск» с чемпионата УХЛ 34
Павелко сказал, кто возглавит украинскую сборную по футболу 48
Глава УАФ назвал главного тренера сборной Украины по футболу 62
Андрей Шевченко станет тренером итальянского клуба «Дженоа» 196
Названы дата и место следующего боя Ломаченко 36
Киевский ресторан оштрафовали из-за карантина 32
Реал разгромил Шахтер, забив 5 голов 45
Ломаченко отправился в США 48
Фьюри - Уайлдер: видео чемпионского боя 321
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Финляндией 47
Беленюк решил продать свою золотую медаль Олимпиады-2020 51
Иностранных зрителей не пустят на Олимпиаду-2022 34
На удачу: Кличко подарил Усику пояс WBC 47
Реванш Усик-Джошуа состоится в феврале-марте 2022 года 50
Промоутер Джошуа: Маловероятно, что реванш состоится в Украине 57

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение отстранить от бокса на неопределенный срок украинца Василия Ломаченко.

Информация об этом появилась на сайте Box Rec.

Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.

Как пишет xsport, отстранение боксера после боя – обычная практика, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксера.

Бой Ломаченко - Комми прошел на арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в нью-Йорке. Украинец уверенно победил единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5508 грн.
11
Теги