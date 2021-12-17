Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение отстранить от бокса на неопределенный срок украинца Василия Ломаченко.
Информация об этом появилась на сайте Box Rec.
Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.
Как пишет xsport, отстранение боксера после боя – обычная практика, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксера.
Бой Ломаченко - Комми прошел на арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в нью-Йорке. Украинец уверенно победил единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108.
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