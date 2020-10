Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По результатам поединка судьи единогласным решением отдали победу Теофимо Лопесу.

Украинец предпочел действовать вторым номером и по-настоящему включился в поединок в восьмом раунде.

В 11-й трехминутке Ломаченко провел целый ряд комбинационных ударов, но Лопес удержался на ногах.

В итоге, американец выиграл единогласным решением судей — 119−109, 117−111, 116−112.

