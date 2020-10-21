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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг уверяет, что в его докладе о будущем Альянса до 2030 года будут отражены интересы стран-партнеров, в частности Украины и Грузии. Об этом он сказал в среду в Брюсселе во время виртуальной пресс-конференции, сообщает «Европейская правда».

«Позже в этом году будет доклад экспертов. Опираясь на этот доклад, как и на консультации и предложения союзников, обсуждение министров иностранных дел, которое состоится в декабре, я вынесу на обсуждение мои предложения для глав государств и правительств. Частью этого процесса, как работы экспертной группы, так и моих консультаций, которые состоятся для обсуждения этих предложений, будут консультации с партнерами, включая Грузию и Украину», - заверил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что для НАТО «партнерство имеет большое значение».

«Грузия и Украина - партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам: они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров, как Украина или Грузия, - важная часть всего процесса переосмысления НАТО-2030», - добавил Столтенберг.

На саммите в Лондоне в декабре 2019 года лидеры Альянса дали поручение генсеку осуществить переосмысление организации с тем, чтобы сделать Альянс сильнее политически и в военном плане, так называемый процесс НАТО-2030.

В июле вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина стремится присоединиться к аналитическому процессу NATO reflection process, который станет основой для формирования стратегической концепции НАТО-2030.
ForUm

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