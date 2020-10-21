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В Польше суточный прирост зараженных коронавирусом впервые за время эпидемии превысил 10 000 случаев.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на RMF24, об этом объявило Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 10 040 новых подтвержденных заражений и 130 смертей пациентов с коронавирусом. Это почти столько же, что и рекордные 132 смерти, зарегистрированные 16 октября.

Прирост заражений уже несколько раз приближался к 10 000, но теперь впервые пересек эту отметку.

За сутки госпитализировали 477 человек, из них 32 - в реанимацию. Всего в больницах находятся около 9430 пациентов с коронавирусом, из которых более 750 подключены к кислороду.

Выздоровели за последние сутки почти 3000 больных.

Напомним, два дня назад в Польше объявили об открытии полевого госпиталя для больных коронавирусом на национальном стадионе в Варшаве.

 
ForUm

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