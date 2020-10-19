также в разделеМир
В Словении объявили эпидемию коронавируса 2
Франция вышлет из страны более 200 потенциальных экстремистов 10
В Праге полиция разогнала антикарантинный митинг 15
Вчера в Беларуси задержали более 240 участников акций протеста 16
ООН: Мир проигрывает пандемии коронавируса 19
Италия усиливает карантин из-за роста заболеваемости COVID-19 15
Навальный раскритиковал Трампа за молчание по поводу его отравления 47
В мире зафиксировано уже более 40,2 миллиона случаев COVID-19 9
Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха 21
Азербайджан показал захват базы 56
С понедельника в Иране стартует второй раунд переговоров по катастрофе МАУ 9
В Афганистане взорвался автомобиль, наполненный взрывчаткой: 20 человек погибли 12
Генсек ООН заявил, что мир проигрывает пандемии коронавируса 29
Протесты в Минске: перед Партизанским маршем стягивают спецтехнику 28
Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией 38
Задержаны 11 подозреваемых по убийству учителя во Франции 17
Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали 55 человек 10
Армения заявляет о новом наступлении Азербайджана 29

Полевой госпиталь для пациентов, страдающих COVID-19, будет открыт на национальном стадионе в Варшаве.

Эту информацию подтвердил TVP Info официальный представитель правительства Петр Мюллер, сообщает «Европейская правда».

Мюллер пояснил, что около 500 мест для людей, инфицированных коронавирусом, будут созданы в конференц-залах стадиона - также с возможностью кислородной терапии на месте.

Количество мест можно будет расширить до 1000 коек. Первые кровати будут доступны уже на этой неделе.

Как пояснил Мюллер, за последние месяцы по всей Польше были определены места, в частности, спортивной инфраструктуры, где могут быть образованы больницы.

Решение было принято, добавил Мюллер, из-за стремительного роста распространения коронавируса и необходимость обеспечить места для госпитализации людей с COVID-19.

За последние недели Польша фиксировала новые рекорды ежедневных случаев коронавируса и смертей. Врачи сообщают о нехватке персонала, больничных коек и оборудования.

В воскресенье в Польше лабораторные тесты подтвердили коронавирус еще у 8536 человек, 49 пациентов умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги