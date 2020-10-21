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Бесплатные тесты в государственных медучреждениях и лабораториях делают пациентам с подозрением на коронавирус и только по рекомендации врача. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус могут сделать только пациентам, у которых есть подозрение на заболевание. Определяет это исключительно врач. Пациенту с симптомами коронавируса необходимо связаться со своим семейным врачом. Его номер телефона есть в декларации, на сайте больницы или в регистратуре медучреждения», - добавил мэр столицы.

Он отметил, что семейному врачу нужно именно позвонить, а не идти на прием. Врач узнает о симптомах и принимает решение о необходимости сделать ПЦР-тест. Далее, при необходимости, к пациенту домой направляют мобильную бригаду, специалисты которой отбирают биоматериал для ПЦР-теста.

Если к врачу дозвониться не удалось, а у пациента плохое самочувствие: высокая температура, затрудненное дыхание и общая слабость - необходимо вызвать «скорую» по номеру 103. Медики оценят состояние больного и определят, есть ли необходимость в госпитализации. При госпитализации пациентам с подозрением на коронавирус ПЦР-тест также делают бесплатно.

«Если же вы еще не подписали декларацию с семейным врачом, это можно сделать и сейчас - онлайн, через систему helsi.mi. Тогда вы сможете консультироваться со своим врачом по телефону и не ходить без надобности в медучреждения. Не подвергать себя и других возможной опасности. Те же люди, которые хотят провериться без рекомендаций врача, собираются за границу, вернулись в страну - должны понимать, что государственные лаборатории сегодня перегружены. И, если есть необходимость в проверочном тестировании, могут это сделать в частных лабораториях», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 октября в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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