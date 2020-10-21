В мире по состоянию на утро 21 октября выявлены более 41 миллиона случаев заражения коронавирусом, в частности 30,6 миллиона человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Таким образом в мире зарегистрировано 41 040 630 случаев коронавируса, в частности 1 129 591 летальный, выздоровели 30 625 864 человека.

За новые сутки было зафиксировано 17 481 случай коронавируса (больше всего в Бельгии и Мексике) и 653 новых смерти, из них 555 в Мексике.

В США на сегодня зарегистрировано больше всего случаев коронавируса в мире — 8 520 307, в Индии - 7 649 158, а в Бразилии - 5 274 817.