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За прошедшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали наших защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравмы. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям зафиксировано пролет БПЛА противника типа «Квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование. С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
ForUm

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