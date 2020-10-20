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Пассажирооборот транспортных компаний Украины за январь-сентябрь 2020 года уменьшился на 54,4% (или в 2,2 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 37,1 млрд пассажиро-километров. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Государственная служба статистики.

В январе-сентябре 2020 года пассажирооборот отечественных предприятий транспорта составил 37,1 млрд пассажиро-километров, что на 54,4% (или в 2,2 раза) меньше объема января-сентября 2019 года. Всего за 9 месяцев 2020 года услугами этих компаний воспользовались 1,90 млрд пассажиров, что на 40,0% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

Услугами украинского железнодорожного транспорта за январь-сентябрь 2020 года воспользовались 51,7 млн пассажиров (на 56,1% меньше, чем за соответствующий период 2019 года), пассажирооборот отрасли составил 8,15 млрд пассажиро-километров (в 2,7 раза меньше).

Автотранспорт страны за 9 месяцев 2020 года перевез 804,9 млн пассажиров (на 40,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), пассажирооборот составил 14,30 млрд пассажиро-километров (на 43,7% меньше).

Украинские авиационные компании перевезли за этот период 3,8 млн пассажиров (в 2,8 раза меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года), пассажирооборот составил 7,90 млрд пассажиро-километров (в 2,9 раза меньше).
ForUm

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