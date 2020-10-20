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Народный депутат Гео Лерос на собственном YouTube-канале обнародовал видео, на котором видно, как люди, похожие на депутата Киевсовета Михаила Терентьева и его помощника Игоря Федоренко, обсуждают с посредниками вопрос покупки голосов избирателей. Кроме того, они обсуждают возможность нечестной борьбы с партийным конкурентом Терентьева в округе, который также идет по спискам УДАРа в Киевский городской совет, сообщает Kp.ua.

По словам Гео Лероса, Михаил Терентьев не только приближенный к Виталию Кличко политик, но одновременно является человеком так называемого «смотрящего за Киевом» Дениса Комарницкого и кандидата в Киевсовет от «Батькивщины» Аллы Шлапак.

«Это - депутат Михаил Терентьев. Его считают человеком Аллы Шлапак. Он долго возглавлял общественную приемную Шлапак. На парламентских выборах 2012 года был от нее наблюдателем. Михаил - дважды депутат от Кличко. А с 2018 года возглавляет столичный КП «Инженерный центр», которое строило так называемый стеклянный мост Кличко. Это КП значится на компьютере Комарницкого, как полностью ему подконтрольное. А сам Терентьев обозначен как директор с особенным статусом. Комарницкий даже защищал Терентьева по уголовным делам своими адвокатами», - отметил Лерос.

По словам народного депутата, «сейчас людям Комарницкого важно занять места в Киевсовете. Поэтому абсолютно все его кандидаты от разных политсил покупают голоса». После чего Лерос продемонстрировал видео, записанное на скрытую камеру, как люди, похожие на Михаила Терентьева и его ближайшего помощника Игоря Федоренко, обсуждают с посредниками схему покупки голосов избирателей.

Народный депутат возмущен тем, что «киевляне до сих пор продают свое будущее за 300 грн». И призвал избирателей не вестись на красивые лозунги и яркие обертки, потому что такие политики «идут грабить Киев». Он также пообещал в ближайшее время обнародовать скандальное видео о других кандидатах в депутаты Киевсовета от УДАРа, «Слуги народа» и «Батькивщины».
ForUm

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