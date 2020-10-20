также в разделеМир
Трамп призвал генпрокурора США срочно начать расследование против Байдена 11
США расширили санкции против «Северного потока-2» 14
Ирландия решила вернуть жесткий локдаун 14
Варшава отменила празднование Нового года из-за COVID-19 15
Трамп назвал главного инфекциониста США «катастрофой» 33
В мире от коронавируса умерли более 1,1 миллиона человек 7
В США назвал имена офицеров ГРУ, стоящих за кибератаками по всему миру 23
Немецкий суд не дал гражданство мусульманину, который отказался пожать руку женщине 30
Глава ВОЗ: Мир не был готов к распространению коронавируса 14
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса 105
В Словении объявили эпидемию коронавируса 19
В Варшаве на стадионе развернут госпиталь для больных COVID-19 16
Франция вышлет из страны более 200 потенциальных экстремистов 13
В Праге полиция разогнала антикарантинный митинг 15
Вчера в Беларуси задержали более 240 участников акций протеста 18
ООН: Мир проигрывает пандемии коронавируса 19
Италия усиливает карантин из-за роста заболеваемости COVID-19 15
Навальный раскритиковал Трампа за молчание по поводу его отравления 217

Группа исследователей Киотского префектурального медицинского университета в Японии сообщила, что, по ее данным, коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение 9 часов, то есть приблизительно в пять раз дольше, чем вирусы гриппа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Доцент Хиросэ Рёхэй и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго коронавирус может выжить на коже человека.

Ученые нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, около 100 тысяч коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А.

Они обнаружили, что коронавирус оставался заразным примерно 9 часов, а вирус гриппа – примерно 1 час 50 минут.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги