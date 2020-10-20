Количество коек для больных коронавирусом увеличится на 10 тысяч до 10 ноября. Таким образом, в Украине будет 52 тысячи коек для таких больных.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал во время выступления в парламенте 20 октября, сообщает Укринформ.

«Что касается коек - в начале эпидемии коронавирусной болезни в Украине были готовы к приему больных всего 12 тысяч 704 койки, мы уже увеличили количество до 42 тысяч и увеличим до 52 тысяч до 10 ноября».

Он добавил, что уже с середины ноября - 50% коек будет иметь подключение к кислороду, а в декабре этот показатель увеличат до 80%.

Благодаря внедрению адаптивного карантина в Украине получили оптимальный баланс между безопасностью граждан и их комфортной жизнью, подчеркнул министр.

Степанов добавил, что Минздрав готовится к любому развитию событий, связанных с пандемией коронавируса, в том числе и к худшему сценарию.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.