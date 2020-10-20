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Украина начинает отопительный сезон 2020-2021 годов с рекордными запасами газа и угля.

Об этом заявил во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский, передает УНИАН.

«Мы обеспечили энергетическую безопасность и подписали новый пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа, а также получили 3 миллиарда долларов, выигранных в Стокгольмском арбитраже. Мы начинаем отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля», - сказал президент.
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