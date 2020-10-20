Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое совещание с правоохранителями начинает с вопроса: «Где посадки?».

Как передает УНИАН, об этом он заявил на пленарном заседании парламента во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Эффективное противодействие коррупции. В моей программе написано - не борьба с коррупцией, а победа над ней. Но есть подозрение, что правоохранительные органы дочитали предложение не до конца и воспринимают как задачу только первую часть - «не борьба с коррупцией», - заявил он.

Зеленский заявил, что ему «все это надоело».

«У нас нулевая толерантность к коррупции, это подтверждают наши партнеры в Европе и США. Но достаточно ли президенту не воровать, чтобы не воровали другие? Нет. Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями правоохранительных органов», - добавил глава государства.

Президент также добавил, что в Украине созданы все условия для эффективной борьбы с коррупцией. «Мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАПК», - подчеркнул он.