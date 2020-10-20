Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал руководство здравоохранения, в том числе известного инфекциониста и иммунолога, входящего в состав рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, Энтони Фаучи. Трамп назвал Фаучи «катастрофой».

Об этом Трамп заявил во время звонка в свой предвыборный штаб, что услышали несколько журналистов, сообщает УНИАН.

«Фаучи - это катастрофа. Если бы я послушал его, у нас было бы 500 тысяч смертей», - сказал Трамп.

Выступая из отеля в Лас-Вегасе перед двумя митингами в Аризоне, Трамп сказал, что американцы устали от ограничений пандемии.

«Люди говорят: «Просто оставьте нас в покое. Они устали. Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов», - говорил Трамп на митингах, во время которых многие его сторонники не носят масок и стоят плечом к плечу, что противоречит указаниям Фаучи и других экспертов в области общественного здравоохранения.

Сенатор-республиканец Ламар Александер выступил с заявлением, в котором назвал Фаучи «одним из самых выдающихся государственных служащих нашей страны».

«Если бы больше американцев обратили внимание на его совет, у нас было бы меньше случаев COVID-19, и было бы безопаснее вернуться в школу, на работу и поесть», - сказал Александр.

Трамп и доктор Фаучи расходятся во мнениях относительно того, как лучше справиться с пандемией, в результате которой погибло более 219 тысяч человек. Ранее Фаучи открыто жаловался на то, что его цитируют в рекламе кампании по переизбранию Трампа, и сказал в интервью на канале CBS, что он не удивлен тем, что сам Трамп заразился коронавирусом.

Отметим, что 79-летний Фаучи работал при президентах-республиканцах и демократах. С 1984 года он является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.